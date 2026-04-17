Accidentes fatales: alcohol y smartphone

Entre la negligencia, ebriedad, la imprudencia o la incultura, no pasa un día sin que perezca un inocente en accidentes viales y sobran los motivos.

Uno se detiene en cualquier esquina y lo primero que nota es a conductores manipulando móviles; a veces ni circulan porque priorizan revisar la pantalla sobre la atención al asfalto.

Por más campañas que fomentan la seguridad vial, los panameños ignoran estos llamados y esto es en todas las provincias (Chiriquí se lleva el récord). ¿Cuál será la solución definitiva ante este escenario?