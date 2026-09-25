Viksit Bharat Run 2026

El duelo de fútbol de hoy entre las selecciones de Panamá e India tendrá en Panamá una nueva repercusión, al realizarse la carrera Viksit Bharat Run, organizada por la Embajada de la India en Panamá, el próximo 26 de septiembre, en la Cinta Costera 3, en Ciudad de Panamá. Un evento “celebrando el fitness, la unidad y la visión de Viksit Bharat 2047”, según señala el ente diplomático. La cita es desde las 4:00 p.m. y se correrá por el Tramo Marino rumbo a Amador. Una buena actividad para estrechar lazos culturales y de amistad con una comunidad histórica en nuestro país.