Unos juegos donde se demuestra calidad

En estos primeros días de los Juegos Suramericanos de la Juventud, el Equipo Panamá ha alcanzado importantes logros en deportes puntuales. Y hablo de actuaciones individuales, y en su gran mayoría, en disciplinas de contacto: Judo, Lucha y Boxeo.

Sin quitarle el mérito a otras, recordemos que el programa de la justa son 23 deportes y entrado este fin de semana y la próxima semana, vienen los que no han visto acción, como béisbol, atletismo, ajedrez, y otros, donde seguro los nuestros estarán peleando o simplemente se subirán en el podio.