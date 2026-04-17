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Unos juegos donde se demuestra calidad

Unos juegos donde se demuestra calidad
Roberto Robinson
17 de abril de 2026

En estos primeros días de los Juegos Suramericanos de la Juventud, el Equipo Panamá ha alcanzado importantes logros en deportes puntuales. Y hablo de actuaciones individuales, y en su gran mayoría, en disciplinas de contacto: Judo, Lucha y Boxeo.

Sin quitarle el mérito a otras, recordemos que el programa de la justa son 23 deportes y entrado este fin de semana y la próxima semana, vienen los que no han visto acción, como béisbol, atletismo, ajedrez, y otros, donde seguro los nuestros estarán peleando o simplemente se subirán en el podio.

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