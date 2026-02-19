Unión y preparación

La selección de peloteros panameños que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo en Puerto Rico, tiene un objetivo claro: mejorar la participación de Panamá en este torneo y pasar a la segunda ronda.

Cuba, Colombia, Canadá y el país sede, Puerto Rico, son los fuertes rivales; por ello, una preparación adecuada que permita una buena cohesión entre los integrantes y la unión de los peloteros serán piezas fundamentales para lograr el éxito. Tendrán encuentros con equipos locales e internacionales para practicar.