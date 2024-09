Una herramienta para crecer

Los programas deportivos focalizados en los barrios son de vieja data (ya sean gubernamentales, de fundaciones o de allí mismo, del barrio) y eso no significa que no sean necesarios ni que no se obtengan resultados positivos. Hay ejemplos de superación de jugadores que terminan siendo importantes figuras a nivel nacionales y hasta internacional. Y de eso se trata, de usar el deporte como ‘nivelador’ social. Una herramienta para sacar de la pobreza no solo a ciertos individuos, sino a comunidades, y ¿por qué? hasta el propio país.