Una educación unificada

Seguir la moda y querer ser diferentes puede traer costos adicionales. La escuela es uno de los lugares donde esto se hace más evidente. Los uniformes escolares se han convertido en un elemento a discrecionalidad de unos cuantos, dejando de lado la esencia de este requisito.

Hemos visto a padres quejarse de la aprobación de telas y materiales onerosos para vestir a los estudiantes, algunas veces sin considerar las limitaciones de la mayoría. Algunos incluso se atreven a juzgar a quienes alzan la voz en contra de lo que consideran una decisión innecesaria.