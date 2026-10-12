Un reto que estamos enfrentando juntos

La trágica situación generada por el sismo registrado al mediodía del pasado 9 de octubre y sus posteriores réplicas ha puesto en alerta a todo un país.

El gobierno, la ciudadanía, empresa privada y demás actores internos y externos han dado la milla extra para ayudar a los damnificados.

El deporte ha hecho su parte, y en especial Pandeportes, ofreciendo las decenas de instalaciones deportivas bajo su responsabilidad como refugio, centro de acopio o solo un sitio para no sentirse solo. Y de eso se trata, unirnos como sociedad, como país, como panameños.