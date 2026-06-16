Un mundial que está valiendo la pena

Esta primera fecha del Mundial de fútbol 2026 nos está dejando partidos para el recuerdo. Unas goleadas de Alemania y Suecia, empates de nivel y por supuesto, un equipo ‘cenicienta’ que le plantó cara a un campeón del Mundo. Por el momento, este torneo no ha defraudado a nadie, bueno, por lo menos a nivel netamente deportivo. Ojalá esto se mantenga o simplemente mejore, pues el público se merece un espectáculo, no solo por los precios monetario que algunos están pagando o van a pagar, sino porque el fútbol es de todos.