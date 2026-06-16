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Un mundial que está valiendo la pena

Un mundial que está valiendo la pena
Roberto Robinson
16 de junio de 2026

Esta primera fecha del Mundial de fútbol 2026 nos está dejando partidos para el recuerdo. Unas goleadas de Alemania y Suecia, empates de nivel y por supuesto, un equipo ‘cenicienta’ que le plantó cara a un campeón del Mundo. Por el momento, este torneo no ha defraudado a nadie, bueno, por lo menos a nivel netamente deportivo. Ojalá esto se mantenga o simplemente mejore, pues el público se merece un espectáculo, no solo por los precios monetario que algunos están pagando o van a pagar, sino porque el fútbol es de todos.

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Deportes
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