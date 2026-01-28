Un lugar para que todos disfruten

El Autódromo Panamá de seguro volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes del deporte a motor, y por supuesto, para toda la familia.

Con un nutrido calendario de eventos de eventos, este fin de semana arranca oficialmente su temporada 2025, con la realización Carrera Internacional TCR | ST | GT.

Pero, este centro multiexperiencias no quiere solo albergar lo mejor de las carreras de autos y motos, va por el mercado de justas ciclísticas, de runnig, y de otros eventos de masiva concentración de fanáticos.