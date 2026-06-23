Un duelo que podría ser nuestra final

Segundo partido, segunda oportunidad, la Selección de Panamá vuelve esta noche al campo para intentar sumar sus primeros puntos en la cita mundialista en Norteamérica.

Es más, a luchar por conseguir puntos en su quinto partido en el Mundial de fútbol, luego de irse en blanco en Rusia 2018, y arrancar en el torneo de 2026, con una derrota 0-1 ante Ghana.

En un duelo que, en el papel, sería el más exequible para los canaleros, pero se terminó cayendo en tiempo de descuento. Ante los croatas se debe creer más que nunca.