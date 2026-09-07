También merecen nuestros aplausos

Creo que muchas personas pasan por desapercibido el trabajo que hay detrás de los atletas. En especial, los que están en el alto rendimiento. Y no solo me refiero a los dirigentes deportivos o entrenadores, sino ese trabajo que hacen personas sumamente profesionales, desde psicólogos, fotógrafos, fisioterapeutas, bueno, y un largo etcétera, todo para que ese deportista no solo luzca bien, sino que se sienta bien para que rinda y al final, saque el mejor resultado posible. Los aplausos no se los llevan estos profesionales, pero en el fondo su mano se hace visible