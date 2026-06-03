Siguen con su programa de preparación

La mayoría de los fans están pendientes a lo que haga la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá de cara a su participación en el Mundial FIFA 2026, pero otro equipo mayor, el femenino tendrá dos importantes compromisos que también son merecedores de atención. Se trata del conjunto que dirige Toña Is y que sostendrá dos partidos amistoso ante Jamaica, este 5 y 8 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ayer, el grupo de 23 jugadoras convocadas realizaron su primer día de entrenamiento para estos duelos. Seguirán las prácticas hoy y mañana.