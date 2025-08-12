Sí que hay revelo en la Sele

No tengo ningún reproche a la Selección Sub-15 Masculina de fútbol de Panamá, que finalizó en la cuarta ubicación de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf que se desarrolló en Alajuela, Costa Rica. El sábado 9 de agosto, los dirigidos por Leonardo Pipino, empataron 2-2 ante Estados Unidos en el juego de semifinales, para caer posteriormente en la tanda de penales. Y el domingo 10 de agosto, en el partido por el tercer puesto, Panamá empató 3-3 en el tiempo regular ante Costa Rica, para luego volver a caer en penaltis.