Sí, falta mucho por hacer

Luego de la participación de la selección de Panamá en su única (por ahora) Copa Mundial de la FIFA, en Rusia, en el año 2018, se realizaron esfuerzos para “modernizar” y “hacer evolucionar” nuestro fútbol. Debo admitir que a nivel de selecciones se ha hecho un trabajo importante y se han visto aceptables resultados. En cuestión de fútbol organizado, la cosa avanza, no al ritmo ni del modo que muchos quisieran, pero se han presentado cambios reales que han producido que el fútbol se posicione como una fuerza a considerar.