¿Será el adiós definitivo de Thomas?

Para ciertos sectores de la prensa la continuidad de Thomas Christiansen en el banquillo de la selección mayor de fútbol de Panamá es de suma preocupación. El hecho es que la etapa del hispano-danés finalizó formalmente el pasado mes de junio.

Pero, desde hace días se dice y se escucha que Christiansen está fuera, pues no la Federación Panameña de Fútbol (FPF) no tiene dinero para retenerlo.

Y supuestamente, ya se piensa en un DT interino, hasta final del año. Hoy, a las 11 am, en la sede de la FPF, el ente disipará dudas en una conferencia de prensa.