Semillero de campeones

Los centros educativos del país son la tierra propicia donde las autoridades, con la ayuda de toda la sociedad, pueden invertir y abonar para que prosperen las buenas semillas de atletas que puedan cambiar la historia.

Por muchos años, las calles y las condiciones nada ventajosas han sido el entorno que ha rodeado a la mayoría de las grandes glorias nacionales, mientras que cientos de personas con talento se pierden en el anonimato de las aulas de clase. Tenemos una oportunidad de oro para cosechar campeones y evitar la deserción.