Ajuste de cuenta

Sede de grandes y muchos eventos

Roberto Robinson
16 de septiembre de 2025

Panamá sigue demostrando que es capaz de ser un anfitrión de alto estándar. Solo este año en nuestra tierra se han realizado eventos de calibre internacional que abarcan varios deportes y disciplinas. Debo admitir que el Gobierno, a través de Pandeportes ha dado su respaldo, en muchas ocasiones, incondicionalmente. Pero como siempre queda la duda, que sí el presupuesto hubiese sido más o si los escenarios fueran mejores, tal vez las cosas se pintaran distinto. Lo cierto que hay más citas importantes hasta final de 2025, y la espera de un 2026 que se prevé inolvidable.

