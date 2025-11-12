¿Se habrá aprendido de esa lección?

La selección de Panamá se despidió del Mundial U17 de fútbol, en Catar, con una goleada de escándalo 6-1 ante su similar de Uzbekistán, dejando una actuación para el olvido, al no poder sumar ni un punto en sus tres partidos de la fase de grupos del torneo. Quedan dudas por resolver y un panorama desolador ante la inquietud de un relevo generacional para la selección mayor, que cada vez tiene a sus “figuras” sumando años y sin un “colchón” fiable para sustituirlos. Panamá deberá replantear quiere hacer con su fútbol, y debe hacerlo ya.