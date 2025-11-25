Se acerca 2026, y ya piensan en 2030

A Thomas Christiansen le tomó cinco años y dos procesos para clasificar a la Selección mayor masculina de Panamá a un Mundial de fútbol, que organiza la FIFA. La cita en México, EEUU y Canadá será la primera experiencia de Christiansen en el banquillo de una selección. Y ya hay quienes esperan que la Federación Panameña de Fútbol, lo retenga para el proceso del 2030. El técnico hispano-danés lo ha dicho antes, Panamá necesita fortalecer su fútbol base, y tal vez ese podría ser el gancho para que se quede en Panamá, asumir el reto de coordinar todo nuestro fútbol.