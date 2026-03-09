Roces internacionales importantes

Por lo que se ve, la Selección de fútbol de Panamá quiere llegar con el mejor fogueo posible a la cita mundialista de Norteamérica, que arranca a mediados de junio próximo.

La Federación Panameña de Fútbol anunció la celebración de un partido amistoso ante Brasil, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el próximo 31 de mayo. Pero antes, ya se confirmaron otros dos amistosos ante el seleccionado de Sudáfrica: el 27 de marzo y el 31 de marzo, en suelo africano.

Recordemos, Panamá está ubicado en el grupo L del Mundial 2026 junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.