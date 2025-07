Respaldemos a nuestros semilleros

De verdad que hay que cuidar el semillero deportivo del país. Cientos, digo, miles de menores de edad tienen el potencial de convertirse en importantes atletas con proyección internacional. Y sí no llegan a eso niveles, no importa, pues el deporte debe ser el vehículo para desarrollar otras actitudes y aptitudes. Desde los colegios, escuelitas, y en calle (aunque no es lo recomendado) se puede incentivar esos talentos. Y creo que se están haciendo esfuerzos, con programas gubernamentales, fundaciones y Comité Olímpico para detectar y encarrilar todo esto.