Recorte en la preselección U23 de béis

El equipo nacional de béisbol, categoría U23, está tomando forma para enfrentar el Mundial de la categoría a jugarse en Nicaragua, luego que la Federación Panameña de Béisbol anunciara ayer un recorte al listado de peloteros que conforman la Preselección Nacional U23. El conjunto sigue sus entrenamientos en la Academia Mariano Rivera, de La Chorrera. El Mundial de Béisbol U23 se jugará en tres ciudades y tres estadios en Nicaragua entre el 6 y 15 de noviembre. Panamá está en el grupo A, con Nicaragua, Puerto Rico, Taiwán, Australia y Rep. Checa.