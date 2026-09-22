Que esto no se quede en una sola vez

Creo que la mayoría de nuestros conciudadanos no han dimensionado la importancia de la realización de Panamá del Torneo de boxeo Durán vs. Márquez, El Legado, Panamá vs México, cuya jornada final se desarrolló el pasado sábado en la Arena Roberto Durán. La cita constó de 12 finales (por las medallas de oro) disputadas entre jóvenes talentos de ambos países y los panameños ganaron 7. El día viernes se realizaron los combates preliminares en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon. Un evento para forjar a las nuevas generaciones del boxeo.