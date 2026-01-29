Ajuste de cuenta

Proceso para ser voluntario de juegos

Roberto Robinson
29 de enero de 2026

Los organizadores de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 mantienen abierto los canales para informar a los aspirantes a su programa de voluntarios que de no poder asistir a la cita de entrevista que se programó, pueden reagendar hasta solo una vez, y será hasta el 31 de enero.

Se postularon más de 3,000 personas, pero a través de una depuración se espera contar con 1,600 voluntarios, que deberán estar capacitados para atender a cerca de 2,200 atletas y demás personal internacional que estará durante los días de estos juegos.

