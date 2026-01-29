Proceso para ser voluntario de juegos

Los organizadores de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 mantienen abierto los canales para informar a los aspirantes a su programa de voluntarios que de no poder asistir a la cita de entrevista que se programó, pueden reagendar hasta solo una vez, y será hasta el 31 de enero.

Se postularon más de 3,000 personas, pero a través de una depuración se espera contar con 1,600 voluntarios, que deberán estar capacitados para atender a cerca de 2,200 atletas y demás personal internacional que estará durante los días de estos juegos.