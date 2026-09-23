Preparándose para lo que viene

Otra selección de fútbol de Panamá que se está preparando para un gran compromiso internacional es la Sub-20 femenina, al mando del director técnico Gerard Aubi. Ayer, las chicas completaron un nuevo microciclo de preparación, desarrollado del 20 al 22 de septiembre en las instalaciones del COS Sports Plaza, como parte de su planificación de trabajo de cara al Torneo UNCAF Sub-20 Femenino, que se disputará en la Ciudad de Panamá del 9 al 15 de noviembre. La mayoría de las convocadas a estas sesiones pertenecen a clubes de la Liga Femenina de Fútbol (LFF).