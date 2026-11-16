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Por mejor competitividad en béisbol

Por mejor competitividad en béisbol
Roberto Robinson
16 de noviembre de 2026

La dirigencia del béisbol deberá reformular nuevas acciones de trabajo tras un 2026 poco exitoso a nivel internacional. Una última prueba de ello fue el Campeonato Mundial U23, en donde el equipo nacional no pudo avanzar a la súper Ronda y jugó una fase de ‘Consolación’ para el olvido.

Un campeonato nacional de la categoría U23 parece no ser suficiente para los jugadores que van a este tipo de eventos. Se necesitará tal vez cambiar cosas. Ya vienen unas elecciones federativas, tal vez es el momento, y si no, el rumbo debe mejorar para el bien de nuestros atletas.

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