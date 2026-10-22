Por los últimos cartuchos de la temporada

El Autódromo Panamá ya está en la recta final para cerrar su temporada 2026. El pasado 11 de octubre, en su pista, ubicada en Capira, se definió el campeonato de Street Legal 2026 y Motovelocidad sumado a la segunda fecha de la PROSPEC Series, donde la costarricense Sofía Calderón se quedó con el primer lugar.

Su próximo gran evento será el ‘Drag War’ exclusivo de llantas de calle el sábado 21 de noviembre. Y después, la última fecha GT Challenge de las Américas, el sábado 5 de diciembre, acompañado de las categorías TCR Panamá, GT, y ProSpec Series.