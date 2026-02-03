Por ese deseado cupo al mundial

Las Clasificatorias Sub-17 de fútbol masculino de Concacaf 2026, la competencia clasificatoria regional para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA arrancan oficialmente hoy. El torneo se llevará se prolonga hasta el 12 de febrero, en seis países e incluirá la participación de 34 Asociaciones Miembro de Concacaf. Panamá es sede del Grupo B, junto a Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica. Esta llave inicia acciones el 5 de febrero, y se jugará en el Estadio Rommel Fernández. Los ocho primeros de cada grupo se clasifican para la Copa Mundial Sub-17.