Parece que es inolvidable

Tal parece que el problema no era Michael Amir Murillo. Desde antes de la desagradable salida del lateral panameño del Marsella, el equipo francés no lograba funcionar y el pasado fin de semana se volvió a demostrar.

Una contundente derrota ante el PSG y el DT De Zerbi volvió a mencionar a Murillo en el vestuario, durante ese encuentro, algo que no cayó muy bien entre los excompañeros del canalero, pues lo sigue culpando del mal momento que viven. Murillo ya no está allí y ahora se ve muy feliz en su nuevo equipo: el Besiktas turco.