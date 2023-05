Para preservar la memoria deportiva

Es anecdótico y hasta triste que muchos de nuestros atletas, queden olvidados en el tiempo. Glorias que han hecho alguna hazaña que es digna de enaltecer y mantener en la memoria deportiva. Me he topado con personas que por caminos de la vida se dedican a otra cosa alejada al deporte, y me entero después que fueron atletas y que destacaron en algún momento, pero no reciben ni el reconocimiento ni la atención que deberían del gran público. Tal vez, el museo para el deporte panameño, que adelanta construir Pandeportes, de alguna manera rescate esta memoria que se está perdiendo.