Panamá cerca de su debut mundialista

Ya falta cada vez menos. Los seleccionados de fútbol de Panamá cumplieron ayer con la llegada a su campamento base en Toronto, Canadá, para ultimar detalles de su participación al Mundial de fútbol 2026 de la FIFA, que inicia el próximo jueves 11 de junio. El camino ha sido largo y lleno de dificultades, pero este grupo ya pasara a la historia y de seguro están deseosos de hacer más grande el nombre de Panamá en esta cita del balompié internacional. Ya se olvidan amistosos, se olvidan tantas cosas, solo vale jugar y hacerlo lo mejor que se pueda.