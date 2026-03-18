Panamá cae en debut de clasificatorio

La representación de Panamá inició ayer con el pie izquierda la búsqueda de un cupo al Campeonato Mundial Sub-17 de Fútbol Femenino, al caer derrotada 3-1 ante el combinado de Costa Rica, en el primer partido de ambas selecciones del Grupo C en la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf al Mundial FIFA en esta categoría.

El duelo se celebró en Alajuela, Costa Rica, sede de este torneo clasificatorio, que reúne a otros diez equipos, separados en 3 grupos. Avanzan al mundial, a celebrarse este año en Marruecos, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar entre las tres llaves.