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Nuestro fútbol liguero en definiciones

Nuestro fútbol liguero en definiciones
Roberto Robinson
24 de abril de 2026

Este fin de semana se juegan fechas decisivas en los torneos Clausura 2026 de la primera división del fútbol nacional tanto en la rama masculina y femenina. En la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se disputará la penúltima jornada (la 15) de la primera fase, con varios equipos con el boleto a semifinales y playoffs ya asegurados, pero otros, todavía en carrera para ocupar esas plazas. Mientras que, en la Liga de Fútbol Femenino (LFF); se juega hoy y mañana la última fecha de la ronda regular (Jornada 14) con un panorama en que se definirán posiciones.

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Deportes
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