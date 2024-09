No caigamos en el ‘apaga y vámonos’

Si queremos una ‘revolución’ en el campo deportivo nacional deberían ocurrir varias cosas a la vez. Desde un cambio en la ley de deportes (que se trató de avanzar en el pasado quinquenio gubernamental mediados de 2019 a mediados 2024), inversión privada constante, captación de talento, no solo de atletas, sino de árbitros, dirigentes y entrenadores. Es un conjunto de cosas. Un atleta no se hace solo. Ojalá durante este gobierno se logren las transformaciones que se quieren (y algunos dicen que se necesitan), si no es así, ‘apaga y vámonos’.