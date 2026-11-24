La Media Maratón organizada por la Alcaldía de Panamá, planea reunir a más de 2,000 competidores el próximo domingo 29 de noviembre en la Cinta Costera 3. Según los organizadores, la actividad inicia a las 5:30 a.m. partiendo de la Plaza de las Banderas para correr en las categorías 1 km, 5 kms, 10 kms y 21 kms, con un final donde todos podrán compartir en After-Run gratis, en el parque Quinto Centenario, con DJ en vivo, activaciones y pet friendly zone. Se prevé una jornada con un mensaje de promoción de estilos de vida saludables.