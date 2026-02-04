Ajuste de cuenta

Masiva asistencia a los estadios
Roberto Robinson
04 de febrero de 2026

La Federación Panameña de Béisbol anunció ayer que durante la ronda regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que comprendió del 3 al 28 de enero pasado, se registró una asistencia total de 110,842 aficionados en los estadios del país. De ese total: 79,846 fueron entradas para adultos, mientras que 19,909 de jubilados y 11,087, niños. Cifra catalogada por la federación como “una destacada respuesta del público” y “convirtiendo cada jornada en una verdadera fiesta deportiva y reafirmando al béisbol juvenil como el evento de mayor tradición e identidad nacional”.

