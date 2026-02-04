Masiva asistencia a los estadios

La Federación Panameña de Béisbol anunció ayer que durante la ronda regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que comprendió del 3 al 28 de enero pasado, se registró una asistencia total de 110,842 aficionados en los estadios del país. De ese total: 79,846 fueron entradas para adultos, mientras que 19,909 de jubilados y 11,087, niños. Cifra catalogada por la federación como “una destacada respuesta del público” y “convirtiendo cada jornada en una verdadera fiesta deportiva y reafirmando al béisbol juvenil como el evento de mayor tradición e identidad nacional”.