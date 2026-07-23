Mantener a los chicos en el deporte

Los Juegos Intercolegiales Meduca [Ministerio de Educación] arrancan hoy, 23 de julio, a las 6:00 p.m., en un acto a celebrarse en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá. En esta competencia nacional, que reunirá a las 16 regiones educativas del país, participarán más de 2,500 estudiantes de las categorías masculina y femenina, quienes competirán en 11 disciplinas deportivas, informó el Meduca. Esta justa será el termómetro paras los Juegos Codicader Honduras 2026, que serán en septiembre y octubre.