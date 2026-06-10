Las chicas en buscan de su mundial

No se puede culpar a la gente por estar pendiente del Mundial de fútbol de varones de la FIFA, que arranca ya oficialmente este jueves. Aunque en Panamá, también tenemos otras selecciones que están dando pelea para disputar su mundial. Me refiero al equipo femenino mayor, que hace solo unos días sostuvo dos partidos amistosos en suelo canalero, con resultados que hay que valorar. Una derrota por la mínima y un empate a cero. Su rival fue Jamaica, en duelos preparatorios para medirse a Canadá en la lucha por un cupo a Brasil 2027.