La Sub-17 sobrevive en cita mexicana

La Selección Sub-17 de fútbol de Panamá se recuperó tras dos dolorosas derrotas y goleó ayer al Club Atlético Balboa de El Salvador por 4-0 y selló su boleto a los cuartos de final del Torneo del Sol Internacional, que se celebra en el Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Toluca. La goleada en un partido por la fecha 3 del grupo B, le dio a la ‘Rojita’ el pase a cuartos de final del torneo, al avanzar como uno de los dos mejores terceros lugares. Los dirigidos por el DT Felipe Baloy se medirán hoy (1 pm) a la Sub-17 de México, que fue líder del grupo A.