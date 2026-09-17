La Sub-17 avanza en su preparación

La Selección Sub-17 masculina de fútbol de Panamá afina su preparación para estar a tono a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Los dirigidos por el DT Felipe Baloy enfrentaron el pasado 15 de septiembre, al equipo Panamá City FC, de la Liga Prom, en el CAR de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga.

Un duelo amistoso que se disputó en dos tiempos de 45 minutos y que terminó con resultado favorable de 3-2 para la Sub-17 con anotaciones de Thiago Chalmers, Oliver Pinzón y Joseph Choy. El equipo viajará este domingo rumbo a España para una gira en España.