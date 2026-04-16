La mejor competición del planeta

No hay dudas, la Champions League es la mejor competición de fútbol del planeta. No solo por el nivel en cancha, en muchos de sus partidos, el ambiente en las gradas, sino la organización que hay dentro y fuera de los estadios. Claro, ha habido episodios de desorden en el pasado, pero son casi anecdóticos.

El fútbol allí es el nivel más alto que puede aspirar un jugador y por supuesto, el fanático. Ojalá cuando termine el Mundial FIFA 2026, nuestro fútbol entre en otra ‘nueva era’ ,e imite las cosas buenas que hay en el balompié internacional, como en la Champions.