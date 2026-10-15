La LFF disputa su jornada número 12

Liga de Fútbol Femenina (LFF) tuvo actividad antes que ocurriera el sismo el pasado 9 de octubre, por lo que no tuvo que frenar sus acciones. En ese sentido, hoy, se juegan los primeros partidos de la Jornada 12 de su Torneo Clausura 2026: Plaza Amador vs Deportivo Chiriquí, en el COS Sports Plaza (9 am), seguido del Panamá Norte vs Tevi Coclé, en el Estadio Los Andes (4 pm). El viernes es el turno del Santa Fe vs Nacional, también en Los Andes (4 pm). Y el sábado: UMECIT vs Rayadas, en el Fututas Promesas (4 pm), e Inter vs Origen, en el Eagles Stadium (8 pm).