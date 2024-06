La faceta del deporte que debe asumirse

El deporte debe ser uno de los pilares de cualquier sociedad. Y no hablo del deporte organizado, el que es un negocio multimillonario en muchos países. Si no, del deporte base, el de barrio, el de los colegios, que muchas veces alejan a las masas de sus prácticas, solo por el hecho ‘de no ser lo suficientemente bueno para practicarlo’. El deporte no puede ser algo elitista, pero parece que lo normal es no hacer deporte. Por eso vemos los índices de enfermedades, como la obesidad, a niveles alarmantes. Si queremos reducir eso, usemos el deporte.