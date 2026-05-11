La escuela como un taller deportivo

El deporte escolar podría ser el primer contacto que tiene ese joven para determinar si es la disciplina deportiva una opción real para seguir en la vida.

Muchos hemos hecho ejercicio, instrucción en la materia de Educación Física, hay que admitir que no todos tenemos las habilidades ni el deseo de llegar a ser deportistas.

Ya sea para potenciar una posible carrera como atleta o estar involucrado en el ecosistema deportiva ya se como entrenador u otra profesión. Pero, la escuela debería ser el lugar para ir definiendo esos roles y no solo pasar por allí y sacar un título.