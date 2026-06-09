La economía del álbum mundialista

Ya el arranque del Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca. Y, puedo hablar de Panamá, aunque la fiebre es internacional, miles de personas están a punto de obsesionarse para completar el álbum oficial del torneo.

Me atrevo a decir que se ha creado un mercado alrededor de estas figuritas. Ya encuentras publicidad, en especial a través de redes sociales, vendiendo los cromos, estableciendo tarifas por el tipo de figurita y lucrando fuertemente.

Todo para que las personas completen su álbum y que sea antes del inicio del Mundial. Bueno, solo este mundial despierta esta fiebre.