Jornada de “clásicos” y “derbis” en la LPF

Este fin de semana, la Jornada 4 del Clausura 2026 de la LPF vivirá cinco partidos que representan “clásicos” y “derbis”, sumada al choque UMECIT FC vs Sporting San Miguelito, que tampoco dejará indiferencias. El derbi más joven será el Unión Coclé (recién ascendido a 1ra división) y el CD Universitario, en el denominado ‘Derbi coclesano’. El choque es el domingo (4pm). También se jugará el Derbi del Oeste, entre San Francisco y CAI, hoy (8:30 pm). Alianza-Plaza Amador, en el Clásico Viejo, y Árabe Unido.Tauro, en el SuperClásico. Y el Clásico del Interior: Veraguas United vs Herrera FC.