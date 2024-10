Herramienta para formar ciudadanos

Tal como se dice: los jóvenes son el futuro. Y hay quienes han agregado que: “también son el presente”. Lo cierto es que si invertimos en nuestros niños (as) hay muchas posibilidades de tener una mejor sociedad. Todo empieza desde la cuna, también he escuchado. En ese sentido, el deporte es una herramienta fundamental para lograr ese objetivo. No se trata de tener atletas de alto rendimiento en cada esquina, es casi irreal, pero ese tipo de deporte no hay que olvidarlo, pero me enfoco en esos chicos que ven el deporte como recreación y formación.