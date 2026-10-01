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Fútbol femenino sigue con sus acciones

Fútbol femenino sigue con sus acciones
Roberto Robinson
01 de octubre de 2026

Las acciones de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) de Panamá siguen hoy con los duelos: Rayadas de Chiriquí ante las líderes de la tabla general, C.D. Origen, en el Estadio San Cristóbal a las 4:00 p.m., seguido del Plaza Amador vs UMECIT, en el COS Sports Plaza, desde las 9:00 p.m.

Ya para el viernes 2 de octubre, la fecha la cierran Tevi Coclé ante Deportivo Chiriquí, en el Estadio Virgilio Tejeira, a las 4:00 p.m. Cabe recordar que esta fecha inició el pasado martes, con la goleada 4-1 del Inter sobre Atlético Nacional y se jugó también ayer.

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Panamá
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