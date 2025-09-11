Faltan 30 cupos al Mundial 2026

Ya poco a poco se conocen a los países clasificados al Mundial FIFA 2026. Luego de la pasada Fecha FIFA de septiembre, ya son 18 las selecciones (con las tres anfitrionas: EEUU, México y Canadá) que tienen asegurado su billete, por lo que aún restan 30 cupos para completar el cuadro para el torneo que arranca en junio próximo. El sorteo de la renovada fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, EEUU. ¿Veremos a Panamá en esa ‘exclusiva’ lista?