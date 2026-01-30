Ajuste de cuenta

“Experiencia que va más allá del deporte”

Roberto Robinson
30 de enero de 2026

La edición 2026 de la Copa de la Paz arranca el domingo 1 de febrero, en las instalaciones de COS Sport Center, ubicado en Metropark, Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

La iniciativa, la lleva a cabo la Fundación “Una Empresa Un Aula”, en beneficio de 4 escuelas públicas ubicadas en el Distrito de San Miguelito, con un alcance directo a más de 3.000 estudiantes.

Ya se han inscrito más de 300 jugadores entre niñas, niños y adolescentes, de 6 a 18 años, para demostrar su talento en el fútbol. Para el evento, se tiene restringido el ingreso de mascotas.

